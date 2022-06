अब जालौन में क्यों भड़की हिंसा, दो गिरफ्तार, 150 पर मुकदमा दर्ज

UP News: अब उत्तर प्रदेश के जालौन में भीड़ भड़क गई। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामले ने तूल कपड़ लिया।

जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले दो युवकों को जालौन व माधोगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। पड़ताल पर पता चला कि पोस्ट और आपत्तिजनक कमेंट करने वाले नोएडा और बनारस के रहने वाले हैं। इन पर कार्रवाई को लेकर वहां के अफसरों को लिखा गया है। इसके अलावा बिना अनुमति प्रदर्शन पर पांच नामजद समेत 150 के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

Violence in Jalon after Facebook post on Nupur Sharma