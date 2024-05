Weather Today and Tomorrow in UP: यूपी के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, 35 जिलों में लू की चेतावनी

Weather Today and Tomorrow in UP: यूपी में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है।

लखनऊ•May 21, 2024 / 08:44 pm• Aman Kumar Pandey

Weather Today and Tomorrow in UP: उत्तर प्रदेश में मंगलवार 21 मई को मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 17 शहरों में बारिश और 35 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सूबे में प्री-मानसून की गतिविधि भी शुरू हो गई है। यूपी के बलरामपुर, बुलंदशहर, बस्ती, कुशीनगर और कानपुर में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों का तापमान 47 डिग्री के पार जाने की भी संभावना है।

