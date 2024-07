Weather Today News: यूपी के 65 जिलों में बारिश-आंधी-तूफान, IMD ने जारी किया अलर्ट

यूपी में अगले 4 से 5 दिन बारिश (Rain in UP for next 4 to 5 days) मौसम विभाग की मानें तो उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक रुक-रुककर बरसात होती रहेगी। इस दौरान प्रदेश में दिन के साथ-साथ रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने के पूर्वानुमान हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। बुधवार 3 जुलाई और गुरुवार 4 जुलाई को यूपी के 35 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी के इन जिलों में बिजली-बारिश ( Aaj Ka Mausam) मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, कानपुर नगर, सुलतानपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।