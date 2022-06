Weather: यूपी में 52 साल बाद सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड दर्ज, मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया

Weather Update in UP: उत्तर प्रदेश में मौसम-ए-हाल बेहद खराब है। पिछले 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी राहत की...

जून भी खत्म होने को है लेकिन बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गर्मियो से लोगों का हाल बेहाल है। बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के अनुसार मार्च से जून तक 52 वर्षों में कभी इतनी कम बारिश नहीं हुई। विश्वविद्याल के मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में मात्र 2.0 मिमी बारिश हुई है। हल्की-फुल्की हो रही बारिश से उमस वाली गर्मी और लोगों को परेशान कर रही है।

