हादसा: अज्ञात ट्रक ने 9 गायों को कुचला, पिछले 5 दिनों में 20 मवेशियों की मौत, भड़का गुस्सा

महासमुंद. राष्ट्रीय राजमार्ग-53 (Road accident in NH-53) पर टप्पा सेवैया पिथौरा के पास एक अज्ञात ट्रक ने 9 मवेशियों को रौंद (Cows death) डाला। घटना स्थल पर सभी की मौत हो गई। हादसे (Road accident in mahasamund) की जानकारी मिलते ही टोल कर्मी मौके पर पहुंचे और मंगलवार की सुबह मृत मवेशियों के शव को सड़क से हटाया। आपको बता दें कि राजनांदगांव (Rajnandgaon district) के बाद महासमुंद जिले में सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंदने का ये दूसरा मामला (Road accident in chahttisgarh) सामने आया है। पिछले 5 दिनों में 20 गायों की मौत हो गई है।

सरकार जमीनी स्तर पर नहीं कर रही काम

प्रदेश सरकार एक तरफ गोठानों का निर्माण कर मवेशियों की सुरक्षा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़क पर बैठे मवेशियों को ट्रक रौंद रहे हैं। प्रदेश में दो बड़ी घटनाए होने से लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सरकार अगर जमीनी स्तर पर गोठान का निर्माण करती है तो सही मायने में मवेशियों की सुरक्षा होगी है। लेकिन भूपेश सरकार सिर्फ कागजी कार्यवाही कर रही है। जिसके चलते पिछले 5 दिनों में सड़क पर बैठे 20 गायों की बली अज्ञात ट्रक ने ले ली।

पीएम कराने के बाद कराया गया दाह संस्कार

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह एनएच 53 टप्पा सेवैया के पास 8 से 10 मवेशी बैठे थे। इसी समय रायपुर की ओर से आ रहे ट्रक के चालक ने 9 मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। मवेशियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व फोरलेन कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से मृत मवेशियों को उठाया गया। मृत 9 गायों का पीएम कराने के बाद दाह संस्कार कराया गया।