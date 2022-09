प्राकृतिक व जैविक खेती में अंतर लेकिन दोनों ही मिट्टी से लेकर पर्यावरण व मानव सेहत के लिए लाभकारी

Published: September 23, 2022 11:07:34 am



मंदसौर.

प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस है, लेकिन वर्तमान में इसे सिर्फ १० प्रतिशत किसानों ने अपना है। वहीं जैविक खेती को ३० प्रतिशत किसानों ने अपनाया है। दोंनो में अंतर भी है, लेकिन जैविक व प्राकृतिक खेती मिट्टी से लेकर मानव सेहत के लिए जरुरती है तो किसानों के लिए भी बेहतर है। खेती में बढ़ते रसायन के प्रयोग के कारण मिट्टी में पौषक तत्व कम हो रही है तो वहीं मानव को कैंसर, ह्दयरोग, स्क्रीन से लेकर अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। प्रशिक्षण और बेहतर माहौल के साथ किसान को इस ओर मुढऩा होगा जो सभी के लिए जरुरी है। यहां खेती के लिए तमाम अनुकूलताएं है ओर किसान भी मेहनती है। तो खेती करने का तरीका भी अच्छा है। जरुरत फसल चक्र को अपनाते हुए रसायन का अधिक उपयोग छोड़ जैविक व प्राकृतिक खेती को अपनाने की है। यह कहना है उद्यानिकी महाविद्यालय के सस्य वैज्ञानिक डॉ राजीव दुबे का है।

Organic farming is visible only in announcements