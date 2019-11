दो युवकों ने वीडियो बनाकर टिक टॉक पर किया अपलोड, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

मंदसौर. टिक टॉक पर वीडियो बनाने के मामले में मध्यप्रदेश की मंदसौर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया था। इन युवकों के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस जब्त की गई है। दरअसल, इन युवकों ने वीडियो बनाकर टिक टॉक पर अपलोड़ किया था।

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के राहुल और कन्हैया को एक वीडियो में बाइक चलाते समय पिस्तौल की ब्रांडिंग करते हुए देखा गया। वे कहते हैं, "हमने टिक टॉक वीडियो बनाया और लोगों ने उसे लाइक और कमेंट किया जिस कारण से हम प्रसिद्ध हो गए। अब हमने 25 हजार रुपए में रुपये में एक पिस्तौल खरीदी है।

एसपी ने की लोगों से अपील

मंदसौर एसपी ने बताया कि हमने दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध पिस्तौल और गोलियां जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि विशेष साइबर टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखती है। हम बच्चों के माता-पिता से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकें। उन्होंने हमने कहा कि बच्चों से हम ऐसा नहीं करने का अनुरोध करते हैं।

Mandsaur SP: They were arrested & an illegal pistol-bullets were seized from them. Special cyber team constantly monitors social media. We appeal to parents to stop their children from posting objectionable content on social media, children are requested to refrain from doing it. https://t.co/jAbeVIlObu pic.twitter.com/GYK0zLmrXs