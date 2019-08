भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाएगा चंद्रयान 2, कुछ ऐसा करने जा रहा है काम

नई दिल्ली। भारत का मिशन चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में स्थापित हो गया है। अब भारत के इस चंद्रयान की सीधा मुकाबला चीन के चांग ई 4 यान के साथ है। इसका कारण है यह है कि चंद्रयान 2 चांद के जिस हिस्से में पहुंचा है और जिसकी खोज के लिए यहां आया है, वहां चीन का यान पहले से ही उसकी खोज में लगा है। चांद का वो हिस्सा है साउथ पोल और उस चीज का नाम है हीलियम 3 ( Helium 3 ) । अगर दोनों में किसी देश को वहां पर हीलियम मिल जाता है तो वो दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कैसे...

चंद्रयान 2 करेगा हीलियम की खोज

भारत का चंदयान 2 मिशन वैसे तो कई मायनों में एतिहासिक है। उसमें से सबसे महत्वूपर्ण है हीलियम-3 की खोज। जानकारों की मानें तो हीलियम 3 कई ऊर्जा जरूरत पूरी कर सकता है। हीलियम 3 की खोज के लिए भारत का चंद्रयान चांद के साउथ पोल के बीच में सॉफ्ट लैंड करेगा। जिसपर नजरें सिर्फ अमरीका, रूस, जापान की नहीं बल्कि चीन की भी टिकी हुई है। जानकारों की मानें तो इसी हीलियम के लिए भविष्य में वल्र्ड वॉर-3 भी हो सकता है।

ISRO's #Chandrayaan2 launched on July 22 from #Sriharikota to enter Lunar orbit today, it is India's 2nd mission after #Chandrayaan1 in 2008. Lander Vikram to land on moon on September 7 pic.twitter.com/zoX8ncfg2e

चीन का चांग ई 4 पहले से ही कर रहा है खोज

चीन पहले से चांद के निचले हिस्से में अपना स्पेसक्राफ्ट लांच कर चुका है। चीन से इसकी लॉन्चिंग 8 दिसंबर को शियांग सैटलाइट लॉन्च सेंटर से की थी। यह लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की मदद से चांद के पिछले हिस्से की सतह की संरचना और मौजूद खनिजों के बारे में पता लगाएगा। खासकर हीलियम 3 का। चीन के यहां पर पहुंचने के बाद भारत यहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है। चंद्रयान 2 के पहुंचने के बाद चीन की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी।

Hello! This is Chandrayaan 2 with a special update. I wanted to let everyone back home know that it has been an amazing journey for me so far and I am on course to land on the lunar south polar region on 7th September. To know where I am and what I'm doing, stay tuned! pic.twitter.com/qjtKoiSeon