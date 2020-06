भारत में Gold Price ने बनाया Record, Silver में भी उछाल, जानिए New York और London का हाल

नई दिल्ली। भले ही दुनियाभर में आंकड़े अच्छे हों, धीरे-धीरे इकोनॉमी खुल रही हो, शेयर बाजारों ( Share Market ) में तेजी दिख रही हो, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों ( coronavirus cases ) का आना बादस्तूर जारी है। अमरीका में कोरोना की सेकंड वेव ( Coronavirus Second Wave ) और भारत में भी कोरोना मामलों में इजाफे की वजह से सोने के दाम ( Gold Rate Today ) में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से सोने की कीमतें ( Gold Price Record Level ) भारत में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों जैसे न्यूयॉर्क ( New York ) और लंदन ( London ) जैसे बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमत ( Gold and Silver Price Today ) में तेजी देखने को मिल रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि मौजूदा समय में सोने और चांदी के दाम में क्या देखने को मिल रही है।

Govt बना रही है ऐसा Plan, चुन चुनकर Ban करेगी Chinese समान

रिकॉर्ड लेवल पर सोना

घरेलू वायदा बाजार में आज सोना रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। आज सोना 48 हजार रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला। देख्खते ही देखते सोना 48289 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुच गया। मौजूदा समय में भी सोना 144 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ 48081 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को सोना 47937 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात चांदी की करें तो जुलाई अनुबंध चांदी की कीमत में 400 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से चांदी के दाम 49 हजार रुपए के पार चले गए हैं। जबकि शुक्रवार को चांदी 48636 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

Haryana के बाद Maharashtra Govt ने दिया China को बड़ा झटका, 5 हजार करोड़ के Projects लगाई रोक

विदेशी बाजारों में भी बढ़ी सोने और चांदी की चमक

अगर बात विदेशी बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन सोने और चांदी की कीमत में तेजती देखने को मिल रही है। पहले सोने की करें तो कॉमेक्स बाजार में सोना 11 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ 1764 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। वहीं यूरोपीय बाजार में सोना 6 यूरो और लंदन में 3 पाउंड की तेजी के साथ क्रमश: 1565 यूरो और 1414 पाउंड पर कारोबार कर रहा है। वही बात चांदी की करें तो कॉमेक्स पर चांदी 18 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। यूरोपीय बाजारों में 16 यूरो और ब्रिटेन के बाजार में 14 पाउंड पर चांदी कारोबार कर रही है।