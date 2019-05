तालाब सूखे, हैंडपम्प खराब, जनमानस के साथ पशु-पक्षी भी पानी के लिए तरस रहे, न जाने क्या होगा

मथुरा। भीषण गर्मी में जनमानस के साथ पशु-पक्षी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी तक तालाबों में पानी नहीं पहुंचा है। खराब हैण्डपम्पों को भी सही नहीं किया गया है। कई योजनाएं लंबित हैं। जलकल विभाग समय पर कार्य पूरा कर पाएगा, इसमें संदेह है।



ये योजनाएं प्रस्तावित हैं

महाप्रबंधक जलकल ने बताया कि 1952 हैण्डपम्प एवं 243 सबमरसेबल चालू हालत में हैं। जलापूर्ति सुधारने हेतु अडूकी, तारसी, मुडेसी, धनगांव, धौरेरा, गणेषरा में एक नलकूप तथा 600 मीटर पीवीसी पाइपलाइन बिछाना प्रस्तावित है। नगर निगम क्षेत्र के 16 गांव तैयापुर, बाद, लक्ष्मी नगर, ईशापुर, बालाजीपुरम, सलेमपुर, नटवर नगर, रांची बांगर, नवादा, गिरधरपुर, औरंगाबाद, कोटा, महोली, बिरजापुर, पालीखेडा में एक नलकूप तथा एक किमी पीवीसी पाइप लाइन बिछवाना स्वीकृत है।



30 मई तक तालाब पानी से भरवाएं

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने निर्देश दिया कि यह सभी कार्य योजनाएं अविलम्ब पूरी करायी जायें। अधिशासी अभियंता जलनिगम को निर्देश दिये कि वह जलापूर्ति सुधार हेतु अमृत योजनान्तर्गत गोकुल बैराज से जलापूर्ति करते हुए मानस नगर, धौली प्याऊ आदि क्षेत्रों में ओवरहैड टैंक व पाइप लाइन बिछाने का कार्य को पूरा करायें। उन्होंने कहा कि गोकुल बैराज से जलापूर्ति करते हुए मनोहरपुरा, शीतलघाटी, ठेकनाल में भी ओवर हैड टैंक व पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा करायें। 30 मई तक प्रत्येक दशा में सभी तालाबों को भरवाएं, ताकि इस भीषण गर्मी में पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। भीषण गर्मी में पेयजल समस्या बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण व समीक्षा करते रहें। कोई भी बड़ी समस्या होने पर तत्काल लिखित रूप से अवगत कराएं, ताकि समय रहते समस्या को दूर किया जा सके।



डीएम ने की समीक्षा

इस संबंध में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र की अध्यक्षता में राजीव भवन सभागार में पेयजल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामनेवास, जिला विकास अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, परियोजना निदेशक रविकिशोर त्रिवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शीश कुमार आदि उपस्थित रहे।



UP News से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Uttar Pradesh Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..

UP Lok sabha election Result 2019से जुड़ी ताज़ा तरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News App