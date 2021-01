राम मंदिर निर्माण के लिए जगद्गुरु कृपालु परिषद ने किया एक करोड़ का दान

पत्रिका न्यूज़ नटवर्क



मथुरा. अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर ( Grand temple of shriram) को लेकर देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहा है। जिसकी जैसी सामर्थ है वो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है। देश में श्री राम मंदिर निर्माण ( Shri Ram Temple Construction ) के लिए अभियान चलाकर चँदा इकट्ठा किया जा रहा है। वही वृन्दावन के जगद्गुरु कृपालु परिषद ( Jagadguru Kripalu Parishad ) ने भगवान को सहयोग के तौर पर एक करोड़ की धन राशि भेंट की है।

देश भर में भगवान श्री राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण निधि ( Shri Ram Janmabhoomi Temple Construction Fund ) सम्पर्ण अभियान ( Fundraising Campaign ) के तहत वृन्दावन के प्रेम मंदिर और जगद्गुरु कृपालु परिषद ( Jagadguru Kripalu Parishad ) की चेयरपर्सन सुश्री डॉ विशाखा त्रिपाठी ने संस्था की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए का दान स्वरूप श्री राम मन्दिर निर्माण ( Ram temple construction ) खाते में आरटीजीएस ( RTGS ) कराया। जगद्गुरु कृपालु महाराज की सुपुत्रीयां डॉ विशाखा त्रिपाठी, डॉ श्यामा त्रिपाठी, एवम डॉ कृष्णा त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का भव्य और दिव्य मन्दिर ( Grand and divine temple ) बनना सभी भारत वासियों का एक सपना था जो आज साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सम्पर्ण निधि अभियान ( Landmark fund campaign ) में देश का हर वर्ग अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

तीनों बहनों ने जगद्गुरु कृपालु परिषद संस्था की ओर से एक स्वर में दिखी भव्य और दिव्य श्री राम मन्दिर के मंगलमय निर्माण के लिए ( Best wishes for the auspicious construction of Shri Ram temple ) हार्दिक शुभकामनाएं दी।

By - Nirmal Rajpoot