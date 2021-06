इंजीनियर ने पत्नी पर डाला दोस्त से संबंध बनाने का दबाव, मना करने सिगरेट से जलाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ ( meerut news ) एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी ( wife ) पर दाेस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब पत्नी ने मना किया तो पति ने क्रूरता की हदे पार कर दी। आरोपों के अऩुसार इस पर गुस्साए पति ने पत्नी को सिगरेट से दागते हुए लाइटर से उसके हाथों काे जला दिया। पीडिता ने घटना की जानकारी मायके वालों को दी तो मामला पुलिस थाने पहुंचा।

यह भी पढ़ें: भारत के सबसे बड़े Airport के लिए SBI ने दिया 3725 करोड़ का लोन, 29,500 करोड़ आएगी लागत

( crime against women in up ) परिजनाें काे जब इस बात का पता चला ताे उनके पैरों से जमीन खिसक गई। परिजन पीड़िता काे लेकर थाने पहुंचे लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हाे सकी। इसके बाद पीडिता ने एसपी सिटी ( meerut police ) से गुहार लगाई अब। एसपी सिटी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। नौचंदी थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब चार साल पहले मेडिकल थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाले युवक से हुई थी। उसकी शादी के कुछ दिन बाद से उसका देवर और जेठ उस पर गलत निगाह रखने लगे।

यह भी पढ़ें: यूपी के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, अब सिर्फ 4 जिलों में हैं बंदिशें

उसने इसकी शिकायत अपने पति से की तो इंजीनियर ( Engineer ) पति ने उल्टा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि उसका पति अपने एक दोस्त को घर लेकर आया। पहले दोनों ने बैठकर शराब पी। इसके बाद उसके पति ने दोस्त के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला। मना कर दिया तो विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा। यहां तक कि उसे सिगरेट से दागा और सिगरेट जलाने वाले लाइटर से जलाया गया। अब महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें: आरोप: देर रात सड़क पर घूम रहे युवक की पुलिस ने की पिटाई, पीड़ित ने खुद को लगा ली आग

यह भी पढ़ें: काम की खबर : PF का पैसा समय से पहले निकालना बड़े घाटे का सौदा, जानिये कैसे





यह भी पढ़ें: स्पीड पोस्ट से जाएंगी अस्थियां, प्रियजनों की अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्मकांड में मदद करेगा डाक विभाग