दुबई में बंधक बनाए गए ओडिशा के 10 नागरिक रिहा, धर्मेंद्र प्रधान ने विदेश मंत्री से की थी अपील

नई दिल्ली। दुबई ( Dubai) से भारत के लिए अच्छी ख़बर आई है। दुबई में बंधक बना गए 10 भारतीय नागरिकों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया है। यह सभी नागरिक ओडिशा के रहने वाले थे। जिन्हें दुबई के शारजाह में उनकी नियोक्ता कंपनी ने बंधक बना लिया था। 10 में से 9 लोग आज भारत पहुंच गए । इनमें से 1 नागरिक बुधवार को स्वदेश लौटेगा। दुबई वाणिजियक दूतावास ने ये जानकारी दी है। दूतावास ने कहा कि 10 में से 9 नागरिक आज अपने देश भारत वापस सुरक्षित लौट गए हैं जबकि एक अन्य नागरिक की वतन वापसी बुधवार को होगी।

विदेश मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया मुद्दा

गौरतलब है कि इसी महीने के पहले सप्ताह में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( dharmendra pradhan ) ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S Jaishankar ) को इस बाबत पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की अपील की थी। धर्मेंद्र प्रधान की अपील पर विदेश मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुबई में संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दे को उठाया। विदेश मंत्री की दखल के बाद 25 जून को बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है।

धर्मेंद्र प्रधान की मेहनत रंग लाई

बता दें कि मीडिया में खबर आई थी कि दुबई में ओडिशा के कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाने की खबर देखने के बाद 6 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लेते हुए ओडिशा के नागरिकों की रिहाई के लिए विदेश मंत्री को पत्र लिखा था। प्रधान ने विदेश मंत्री को पत्र में लिखा कि कुछ दिन पहले फंसे हुए नागरिकों ने एक विडियो जारी किया था और तत्काल मदद की अपील की थी। उनका फोन नंबर बंद कर दिया गया है। ये सभी नयागढ़ और गंजम जिले के रहने वाले हैं। 'मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं। ताकि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाएं।

