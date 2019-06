ओडिशा ट्रेन हादसा: हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 3 की मौत

नई दिल्ली। ओडिशा ( Odisha ) में रेल हादसे ( train accident ) की ख़बर है। हावड़ा-जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस (Howrah Jagdalpur Express ) की कुछ बोगियां इंजन समेत पटरी से उतर गई है। हादसे में तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बता दें कि यह हादसा सिंगपुर रोड और केतुगुडा ( Singapur Road and Keutguda) के बीच हुआ है।

यह भी पढ़ें-झारखंड: गढ़वा में खाई में गिरी बस, 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत

Odisha: Engine, front guard cum luggage van and one general second class coach of Howrah-Jagdalpur Samaleshwari Express derailed between Singapur Road and Keutguda. The engine that caught fire was detached from the train. No injuries reported. Officials are at the spot. pic.twitter.com/nsRTfFIOZ1