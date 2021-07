भारी बारिश के बाद मुंबई में दो जगह बिल्डिंग गिरने से 14 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के चेम्बूर में लैंडस्लाइड होने की वजह से एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के चेम्बूर भरत नगर इलाके में यह दुर्घटना हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन के कारण चेम्बूर में कुछ झोंपड़ियों पर अचानक एक दीवार गिर गई जिसके चलते 11 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अधिकारियों के अनुसार अभी अंदर और भी लोग फंसे हो सकते हैं जिन्हें बचाने के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है।

Maharashtra | 11 people killed after a wall collapse on some shanties in Chembur's Bharat Nagar area due to a landslide, says National Disaster Response Force (NDRF)



Rescue operation is underway. pic.twitter.com/W24NJFWThU — ANI (@ANI) July 18, 2021

NDRF इंस्पेक्टर राहुल रघुवंश ने बताया कि स्थानीय लोगों ने ही 10 मृत शवों को ढूंढा था जबकि एनडीआरएफ की टीम ने 2 मृत शरीर ढूंढे। अभी भी सात लोगों के अंदर होने की संभावना व्यक्त की जा रही हैं।

Maharashtra | Two bodies have been recovered by NDRF from the debris (in Mumbai's Chembur). 10 bodies were recovered by locals before the arrival of NDRF personnel. At least 7 more people are feared trapped: NDRF Inspector Rahul Raghuvansh pic.twitter.com/8o2B8ah7R8 — ANI (@ANI) July 18, 2021

बिखरोली में बिल्डिंग गिरने से हुई 3 लोगों की मौत

चेम्बूर के अतिरिक्त मुंबई के ही विखरोली इलाके में भी रविवार सुबह एक दोमंजिला आवासीय बिल्डिंग के गिर जाने के कारण तीन लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बीएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा लोगों को बचाने का अभियान शुरू दिया।

Maharashtra: A ground-plus-one residential building collapsed in Mumbai's Vikhroli area in the wee hours of Sunday, killing three people, as per BMC



Rescue operation is underway pic.twitter.com/Kw0WjI7iw4 — ANI (@ANI) July 18, 2021

Three bodies have been recovered and 5-6 more people are feared trapped in the debris of the building that collapsed in Vikhroli area following incessant rainfall in Mumbai: NDRF Deputy Commandant Ashish Kumar pic.twitter.com/8AHCReTUBg — ANI (@ANI) July 18, 2021

यह भी पढ़ें : आज हो सकती है देश के इन राज्यों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

उल्लेखनीय है कि कल रात से ही मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार कई घंटों से जारी बारिश के चलते मुंबई में बहुत के निचले इलाकों में पानी भर गया है जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है