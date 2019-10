कल और आज भारतीय वायुसेन ने दागी 2 ब्रह्मोस मिसाइलें, सटीक ढंग से भेदा लक्ष्य

कोलकाता। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में त्राक द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली एक ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। इससे पहले सोमवार को भी वायुसेना ने एक मिसाइल दागी थी। इन दोनों ही मिसाइलों ने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को दागीं गईं दोनों मिसाइलें नियमित सामरिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा थीं।

The missile engaged the designated mock targets close to 300 km away. A direct hit on the target was achieved in both the cases. Firing of the missile has enhanced IAFs capability to engage the grounds targets with pin point accuracy from a mobile platform. https://t.co/stFWPK0NKB