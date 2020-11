नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 हमलावर जैश प्रमुख के भाई का निर्देश मान रहे थे

नई दिल्ली। नगरोटा के पास बान टोल प्लाजा पर बीते गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें चार आतंकी मारे गए। यह एक खुफिया अभियान था।

सुरक्षाबलों के अनुसार इसका उद्देश्य एक बड़ा हमला हो सकता था, जिसकी योजना सीमा पार से बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मारे गए आतंकियों के पास से जीपीएस डिवाइस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

Terrorist Masood Azhar's brother was handler of 4 Jaish suicide attackers killed in Nagrota encounter



