Coronavirus के रोगियों के लिए दिल्ली में नए 411 आईसीयू बेड तैयार किए

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद बीते 5 दिनों में राज्य और केंद्र सरकारों के अस्पतालों में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए 411 आईसीयू बेड जोड़ा गया है। इसमें निजी अस्पतालों में आईसीयू के बेड भी शामिल किए गए हैं। 80 प्रतिशत तक बेडों को आरक्षित करने के लिए निजी अस्पतालों से कहा गया है।

Following Delhi CM's order, 411 ICU beds have been added for COVID-19 patients in hospitals of state & Central governments in last 5 days. This includes beds in several private hospitals to increase reservation for ICU beds in private hospitals up to 80%: Delhi government