Delhi Violence: 5 IPS ऑफिसर के तबादले, संजय भाटिया बनाए गए DCP सेन्ट्रल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के पांच आईपीएस ( IPS ) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। डीसीपी ( DCP ) एयरपोर्ट संजय भाटिया ( Sanjay Bhatia ) को डीसीपी सेन्ट्रल बनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, जिन IPS ऑफिसर के तबादले हुए हैं उनमें संजय भाटिया, एमएस रंधावा, राजीव रंजन, शंखधर मिश्रा और प्रमोद मिश्रा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एमएस रंधावा एडिशनल सीपी क्राइम बनाए गए हैं। राजीव रंजन डीसीपी एयरपोर्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही शंखधर मिश्रा एडिशनल सीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। जबकि, प्रमोद मिश्रा को डीसीपी रोहिणी का प्रभार दिया गया है। हालांकि, इस फेरबदल के पीछे का मकसद क्या है इसकी जानकारी अभी नहीं मिला पाई है। लेकिन, चर्चा यह है कि दिल्ली में बढ़ती हिंसा को लेकर यह बड़ा फेरबदल किया गया है।

