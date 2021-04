पीएम केयर फंड से देश के सभी जिला अस्पतालों में लगेंगे 551 ऑक्सीजन प्लांट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अब देश भर के जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये प्लांट पीएम केयर फंड से लगाने को मंजूरी मिली है। कुल 551 पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में लगाने के लिए रविवार को निर्देश जारी हुआ है। ताकि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो सके।

In line with PM’s direction of boosting availability of oxygen to hospitals, PM CARES Fund has given in-principle approval for allocation of funds for installation of 551 dedicated Pressure Swing Adsorption Medical Oxygen Generation Plants inside public health facilities: PMO pic.twitter.com/CoaZnw4LbO — ANI (@ANI) April 25, 2021

162 प्लांट के लिए जारी हुए थे 201.58 करोड़ रुपए

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से 201.58 करोड़ रुपए 162 ऑक्सीजन प्लांट के लिए जारी किए थे। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सकेगी। इन प्लाटों के लगने से अगर कभी बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा होती है तो भी मरीजों को दिक्कत नहीं होगी।

Such a system will go a long way in ensuring that Government hospitals in the districts do not face sudden disruption of oxygen supplies and have access to adequate uninterrupted oxygen supply to manage the COVID-19 patients and other patients needing such support: PMO — ANI (@ANI) April 25, 2021

ऑक्सीजन क्राइसिस का सामना

दरअसल, देश भर में अस्पताल इस समय ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थानीय स्तर पर प्लांट लगाने की व्यवस्था की है। ताकि सार्वजनिक अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत न हो।