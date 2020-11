मसूरी अकादमी के 57 ट्रेनी आइएएस कोरोना संक्रमित पाए गए

नई दिल्ली। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी के 57 ट्रेनी आइएएस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि प्रशासन ने की है। इस सूचना के बाद पूरा प्रशासनिक तंत्र हिल गया है। प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार अकादमी को पांच कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है। अकादमी को 48 घंटे तक के लिए सील कर दिया गया है।

57 officer trainees have tested positive for COVID-19 at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Uttarakhand, since yesterday: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions