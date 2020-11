देश के 8 राज्यों में कोरोना से 71 फीसदी मौतें, दिल्ली में संक्रमण दर 7.24%

नई दिल्ली। ठंड के साथ देशभर में कोरोना का कहर भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 496 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब 71 फीसदी मौंते देश के आठ राज्यों सें हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नाम शामिल है। इन्हीं राज्यों से कोरोना के नए केस भी सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं।

70.97% of the 496 case fatalities reported in the past 24 hours are contributed by eight States/UTs — Delhi, Maharashtra, West Bengal, Haryana, Punjab, Kerala, Uttar Pradesh and Rajasthan: Ministry of Health