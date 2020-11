मैसूरु के एक नाई ने परिवार के साथ आत्महत्या की धमकी दी, प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कर्नाटक के मैसूरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मैसूरु के नंजनगुडु तालुक के हालारे गांव निवासी नाई मल्लिकार्जुन शेट्टी ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को परिवार सहित आत्महत्या की धमकी दी है। मल्ल्किार्जुन शेट्टी अपने गांव में सैलून चलाता है। उसकी शिकायत है कि गांव में एससी और एसटी समुदाय के लोगों का बाल काटने पर गांव के चन्ना नाइक और कुछ अन्य नेताओं के कहने पर सभी ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव के नेताओं ने 50 हजार रुपए बतौर जुर्माना देने को कहा है।

It happened to me for the 3rd time. I had paid fine earlier too. One Channa Naik & others are torturing me for offering haircut to members of SC-ST community. If issue isn't resolved, my family will have to commit suicide. I've complained to authority: Mallikarjun Shetty, barber https://t.co/CS3rQ5C11T pic.twitter.com/V7iWieR66l