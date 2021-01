लाल किले पर किसानों ने फहराया झंडा, दिल्ली पुलिस के सामने किया शक्ति प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब किसानों ने लाल किले पर कब्जा ही नहीं किया बल्कि वहां पर अपना झंडा भी फहरा दिया है। किसानों का कहना है कि यह किसानों का शक्ति प्रदर्शन किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं, उसी तरह से किसान भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस मूक दर्शक बने हुए दिखाई दिए।

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws #RepublicDay pic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ