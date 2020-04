नई दिल्ली। कोरोना वायरस रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारियां भी तेजी से शेयर हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस समय कई तरह के पुराने और फर्जी ऑडियो और वीडियो को जोड़कर वायरल कर रहे हैं। जिससे समाज में भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। लोग इस तरह के मैसेजेज देखकर घबरा रहे हैं। ताजा मैसेज सोशल मीडिया पर फल और सब्जियों में थूक लगाकर कोरोना फैलाने को लेकर शेयर हो रहा है।

पत्रिका फैक्ट चेक टीम के पास जब इस तरह के ऑडियो-वीडियो सामने आए तो सच्चाई कुछ अलग ही निकली

A viral audio clip is circulating on social media claiming that vegetable sellers are spreading #Covid19 by licking or spitting on vegetables/fruits.



The claim made in the audio clip is false & intended to create disharmony in society.



Read: https://t.co/6os3CuQag9 pic.twitter.com/TtzJnwsByE