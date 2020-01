JNU हिंसा: अहमदाबाद में ABVP-NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई छात्र घायल

नई दिल्ली। दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंसा ( JNU Violence) के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान ABVP और NSUI के छात्र आपस में भिड़ गए।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया

शहर में ABVP दफ्तर के बाहर दोनों गुटों में भारी झड़प हुईं। इसमें कई प्रदर्शनकारी लोग घायल हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। घायल प्रदर्शनकारियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH Clash between ABVP and NSUI workers in Ahmedabad, Police resorted to lathi charge to disperse the crowd. NSUI was protesting near ABVP officer over #JNUViolence when clash broke out. Around 10 people injured. (note: abusive language) #Gujarat pic.twitter.com/R7vvvYiit5