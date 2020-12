Haryana के बाद Uttarakhand के किसान कृषि मंत्री से मिले, कृषि कानूनों का किया समर्थन

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Agricultural laws ) को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच आरपार की लकीर खिंचती नजर आ रही है। एक ओर सरकार ने जहां कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है, वहीं किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, वो तब तक वापस नहीं जांएगे। इस बीच हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड के दर्जनों किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन किया है। उत्तराखंड के किसानों का कहना है कि सितंबर में बने तीनों कानून कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। किसानों ने कृषि मंत्री तोमर के साथ बैठक भी की। तोमर ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से कहा कि उत्तराखंड से आए किसान भाई मुझसे मिले और उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा और राय दी। भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं।

Delhi: Farmers from Uttarakhand meet Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, to extend their support to three farm laws.



MoS Agriculture Kailash Choudhury and Uttarakhand Education Minister Arvind Pandey also present pic.twitter.com/MpcZa9PVxE