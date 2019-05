अगस्ता वेस्टलैंड मामला: CBI की विशेष अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल के पार्टनर को भेजा समन

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस ( Agusta Westland money laundering case) में सीबीआई के विशेष अदालत (Special CBI Court) ने डील के कथित बिचौलिए डेविड सिम्स को समन जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दो अन्य कंपनियों को समन जारी किया है।

पहले भी जारी किया था समन

डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के पार्टनर बताए जाने वाले डेविड को इससे पहले भी कोर्ट ने समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद कोर्ट ने डेविड को पेश होने का आदेश दिया था।

