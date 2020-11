वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया : एलसीएच बहुत जल्द सेना के बेड़े में होगा शामिल

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद और एलओसी पर पाक की ओर से जारी फायरिंग के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने शुक्रवार को बेंगलूरु में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया। एलसीएच का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत जल्द भारतीय रक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा होगा। इसे सेना में शामिल करने की योजना पहले से ही लंबित है। फिलहाल इस पर तेजी से काम जारी है।

#WATCH IAF Chief RKS Bhadauria took a sortie in the indigenous Light Combat Helicopter (LCH) in Bengaluru today. The LCH is planned to be inducted into the Indian defence forces in the near future. pic.twitter.com/i0VuId6330