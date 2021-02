Alert: कोरोना के ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वैरिएंट ने भारत में किया प्रवेश, जानिए कितना घातक?

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान ( Corona Vaccination ) जारी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स ( Front line workers ) को वैक्सीन लगाने का काम जारी है। इस बीच कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के यूके वैरिएंट के बाद साउथ अफ्रीकी और ब्राजील वैरिएंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ( ICMR DG Dr. Balram Bhargava ) ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी के पहले वीक में एसएएस-सीओवी-2 के ब्राजील वैरिएंट की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन ( Corona Vaccine ) इस वैरिएंट पर कारगर है या नहीं इसके आकलन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। भार्गव ने बताया कि साउथ अफ्रीकी और ब्राजीलियन कोरोना के दोनो ही वैरिएंट यूके के वैरिएंट से बिल्कुल अलग हैं।

COVID19| Today we have 187 UK variant patients. All confirmed cases are quarantined and treated. Their contacts have been isolated and tested. Neutralisation potential with UK variant of the virus is there with the vaccine that we have: Dr. Balram Bhargava, DG ICMR pic.twitter.com/2gji6a5We0