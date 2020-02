चीन से लाए गए सभी भारतीय कोरोनावायरस से मुक्त, सर्टिफिकेट देकर कैंप से घर जाने की दी गई इजाजत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संदेह में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के दिल्ली स्थित शिविर में रखे गए सभी 406 भारतीय नागरिकों को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी भारतीयों को चीन के वुहान शहर से भारत लाया गया था। वुहान ही चीन का वह शहर है, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे अधिक फैल चुका है। गनीमत है कि आईटीबीपी के कैंप में ठहराए गए सभी भारतीयों में से कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त नहीं पाया गया।

बाहरी दिल्ली स्थित आईटीबीपी के छावला शिविर में ये सभी 406 संदिग्ध दो सप्ताह से अधिक समय बिता चुके हैं। यहां रह रहे सभी व्यक्तियों को अब घर जाने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी 406 व्यक्तियों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र जारी किया है।

एयर इंडिया के दो विशेष विमानों से कुल 647 भारतीय नागरिकों को चीन से वापस लाया गया था। भारत सरकार ने चीन से आने वाले सभी भारतीयों को दिल्ली के छावला व हरियाणा के मानेसर स्थित इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के भवन में ठहराने का इंतजाम किया था।

Indo-Tibetan Border Police (ITBP): The last batch of six people (who came from Wuhan, China) at ITBP quarantine facility in Chhawla, Delhi leaves for their homes after completing all the #Coronavirus screening. All 406 people have been discharged from the ITBP camp now. pic.twitter.com/0A7e2R2fGy