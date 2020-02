संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने CAA पर जताई चिंता, 20 लाख मुसलमानों की नागरिकता पर संकट

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली आधिकारिक भारत यात्रा से करीब एक सप्ताह पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। गुटेरस ने CAA के चलते देश के मुसलमानों के प्रति होने वाली कार्रवाई की ओर ईशारा किया है।

दरअसल बुधवार को अपने पाकिस्तान के दौरे के समापन से पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस ने पाकिस्तान के अखबार डॉन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में गुटेरस ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर बयान दिया।

डॉन ने गुटेरस के हवाले से लिखा है, "भारतीय संसद द्वारा पारित विभाजनकारी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से बाहर किए गए 20 लाख मुसलमानों के ऊपर राष्ट्रविहीन होने का जोखिम मंडरा रहा था।"

