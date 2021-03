Ambani case : मुंबई क्राइम ब्रांच से हटाए गए सचिन वाजे, नागरिक सुविधा केंद्र की मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। हाल ही में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक वाहन में विस्फोटक पदार्थ मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की गाज पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर गिरी है। उनका तबादला मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट से पुलिस हेडक्वार्टर के नागरिक सुविधा केंद्र में कर दिया गया है।

Maharashtra: Mumbai police officer Sachin Vaze transferred from Crime Intelligence Unit (CIU) to Citizen Facilitation Centre at Mumbai Police Headquarters.