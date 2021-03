अमरीका ने पाकिस्तान को फिर किया आगाह, भारत में आतंकियों की घुसपैठ पर जताई चिंता

नई दिल्ली। जब से जो बाइडेन अमरीका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए लगातार बयान दे रहे हैं। अब अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने ताजा बयान में पाकिस्तान को चेताया है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ सही नहीं है। साथ ही इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है।

We condemn terrorists who seek to infiltrate across the Line of Control. We continue to support direct dialogue between India & Pakistan on Kashmir & other areas of concern: US State Department Spokesperson Ned Price pic.twitter.com/4KIloL6BrC