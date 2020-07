India में Corona Infection ने पकड़ी रफ्तार, Andra Pradesh में 24 घंटे में 10,093 नए केस, 65 मौतें

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले में तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों ( Coronavirus Case in India ) में भारी उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की जारी से आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 52,000 कोरोना केस दर्ज किए गए। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के इतने मामले पहली बार देखने को मिले हैं। वहीं, महाराष्ट्र कोरोना ( Coronavirus in Maharashtra ) प्रभावित राज्यों की सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है। जबकि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य है, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस ( Coronavirus in Andra Pradesh ) के 10, 000 से अधिक केस सामने आए हैं।

IIT Bombay को SC की फटकार- दिल्ली में Smog Tower Project से हाथ खींचना Contempt of Court

कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल

आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कुछ दिनों में भारी उछाल देखा गया है। यहां 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,093 ताजा मामले दर्ज किए। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1 दिन तक अब तक के सबसे ज्‍यादा कोरोना केस हैं। इस बीच कोरोना वायरस की वजह से 65 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जबकि 2784 कोरोना मरीज इस घातक बीमारी को हराकर अपने घरों को लौट गए हैं। इस तरह से आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के कुल केस एक लाख 20 हजार 390 हो गए हैं। हालांकि इनमें से 55406 लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्या में फिलहाल कोरोना के 63771 केस सक्रिय बने हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कुल लोगों की बात करें तो यह संख्या 1213 के आसपास है। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेड्डी ने कहा कि लगता है कि हमें इसके साथ ही जीना होगा।

Congress Crisis Management! सियासी लड़ाई को कानूनी बनाने के फेर में उलझी Congress

रोजाना 50 हजार से अधिक जांच

स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेाश् में मंगलवार को कोरोना वायरस के 7,948 नए मरीज मिले थे। वहीं, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र पद्रेश में प्रतिदिन सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामलों की जांच होने का दावा किया है। रेड्डी ने कहा कि भारत में आंध्र प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, जहां 32,761 प्रति 10 लाख जनसंख्या की दर से रोजाना 50 हजार से अधिक जांच की जा रही हैं। सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कोरोना के अधिक केस आने पर वो थोड़े आशंकित हो जाते हैं और आंकड़ों में थोड़ी तब्दीली का प्रयास करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है।