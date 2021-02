मां सरस्वती पर दिलीप मंडल की टिप्पणी को लेकर भड़का गुस्सा, लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग

नई दिल्ली। मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद ट्विटर पर अरेस्ट दिलीप मंडल का हैशटैग ट्रेंड #ArrestDilipmandal कर रहा है। सोशल मीडिया पर पत्रकार दिलीप मंडल को जेल में डालने की बात कही जा रही है। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर मंडल ने मां सरस्वती पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। लोग ने इस टिप्पणी को हिन्दु भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।

Dear @TwitterIndia



Don't you find any violation of Twitter Rules where, such hatred is spread against Hindus....😐🙏#ArrestDilipMandal pic.twitter.com/s1nL4k7V8P