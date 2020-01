बज गया दिल्ली का बिगुल, केजरीवाल ने कहा- काम नहीं किया तो वोट मत देना

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( delhi vidhan sabha election ) का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगामी आठ फरवरी को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। जबकि, 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली ( Delhi ) के सीएम और आम आदमी पार्टी ( AAP ) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने कहा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना।

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली के लोग जो काम हुआ है, उसके आधार पर वोट देंगे। हमारा पूरा चुनाव अभियान पॉजिटिव अभियान होगा। उन्होंने कहा कि हम मिलकर दिल्ली को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें दिल्ली के लोगों का सहयोग चाहिए। हमें आपका सहयोग चाहिए। दिल्ली सीएम ने कहा कि हम गाली-गलौच की राजनीति नहीं करेंगे। हम काम के आधार पर पॉजिटिव तरीके के वोट मांगेंगे।

Delhi CM and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal on Feb 8 assembly elections: This time people of Delhi will vote on work done; our entire poll campaign will be a positive campaign. pic.twitter.com/NsL31vTLP1