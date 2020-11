Assam : डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में आग से मची भगदड़

नई दिल्ली। असम के डिब्रूगढ मेडिकल कॉलेज में आग की घटना से अचानक अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग मेडिकल कॉलेज प्रसूति विभाग के चाइल्ड वार्ड में लगी थी। आग लगते ही प्रसूति विभाग के चाइल्ड वार्ड में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर फायरकर्मियों ने आग को काबू में कर लिया। तब जाकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और मरीजों में राहत की सांस ली।

Assam: A fire broke out in Child ward of Assam Medical College's maternity department in Dibrugarh yesterday.



No one was injured in the incident & the blaze was doused off by the fire brigade



(Pics from 08.11.2020) pic.twitter.com/ejd8A6jo43