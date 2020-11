Assam के वन मंत्री की अपील - अपनी सीमा क्षेत्र में लौट जाएं मिजोरम के लोग

नई दिल्ली। असम के वन मंत्री परिमल सुकलबय्या ने गुरुवार को असम-मिजोरम सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया हैै। परिमल सुकलबय्या ने कहा है कि हमें खुशी है कि मिजोरम के लोग खेती पर ज्यादा जोर देते हैं। कृषि क्षेत्र में विकास उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन उन्हें खेती अपनी धरती पर करना चाहिए। आज भी मिजोरम के लोग असम की डेढ़ किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपनी सीमा क्षेत्र में वापस चले जाएं।

We encourage Mizoram to develop its agriculture but they should do it on their own soil. Even today their people are occupying 1.5 km of our land near the state border. We've been requesting them to go back: Assam Forest Minister Parimal Suklabaidya on Assam-Mizoram border issue