Unlock 4.0: मेट्रो यात्री कृपया ध्यान दें! अब सफर के दौरान मानने होंगे इतने बदले नियम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां कई परिवहन गतिविधियों को बंद कर दिया गया था, वहीं अब लोगों के लिए खुशखबरी है कि 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो के परिचालन को 7 सितंबर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो सेवा शुरू करने के आदेश के साथ-साथ कई नियम भी लागू किए हैं, जिनका पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। इन नियम को सभी को मानने के आदेश दिए गए हैं।

गहलोत ने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मेट्रो स्टेशन में एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। कोरोना से सेफ्टी की वजह से फिलहाल मेट्रो टोकन पूरी तरह से बंद किए जा चुके हैं, इसलिए स्मार्ट कार्ड के जरिये ही लोग सफर का आनंद ले पाएंगे। 671 मेट्रो स्टेशन में इनकी एंट्री और एग्जिट में केवल 257 गेट ही खुलेंगे। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर एंट्री को रोका भी जा सकता है। ऐसे में स्पेशल ड्यूटी कर्मी भी स्टेशन पर तैनात किए जाएगे।

उन्होंने आगे बताया कि कंटेनमेंट जोंस के स्टेशन पूरी तरह से बंद रहेंगे। सेफ्टी को देखते हुए कई और मेट्रो स्टेशंस भी बंद रहेंगे। इसकी जानकारी जल्द ही जनता को दे दी जाएगी। गहलोत ने यह भी कहां कि वह फिर से एक बार पूरी तरह से सभी प्रोटोकॉल्स को देख रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से सभी सेफ रह सकें। इसी मामले में जल्द ही गहलोत की डीएमआरसी और कुछ ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ मीटिंग है।

