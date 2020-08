झारखंड सरकार की घोषणा, 30 सितंबर तक बढ़ाए Lockdown के प्रतिबंध

रांची। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए देश में तमाम राज्य सरकारें कई कड़े कदम उठा रही हैं। इन सबके बीच शुक्रवार शाम को झारखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के प्रतिबंध आगामी 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद अब आया नया आदेश

मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में विभिन्न मौकों पर कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए लिखा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश सरकार आगामी 30 सितंबर तक लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देशों को बढ़ा रही है। यह दिशा-निर्देश प्रदेश में कोरोना वायरस के मौजूदा कंटेनमेंट जोन में लागू लॉकडाउन के लिए लागू रहेंगे।

अधिसूचना के मुताबिक झारखंड के सभी जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन में इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। इन दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी आर्थिक गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित ना किया गया हो, जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

Government of Jharkhand orders extension of lockdown related restrictions currently in place in the state within the containment zones up to September 30 due to #COVID19. pic.twitter.com/oyhEXF5NAU