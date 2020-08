पंजाब के मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में Lockdown की घोषणा, JK के सांबा में 28 से 1 तक लॉकडाउन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए लॉकडाउन लागू कर दिया है। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं, जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले में 28 अगस्त की मध्य रात्रि से 1 सितंबर की मध्य रात्रि तक का लॉकडाउन लागू किया गया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जाता है। सरकार ने प्रदेश में रोजाना शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू किया है।

बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि देखने को मिल रही है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 1,746 नए कोरोना वायरस मामलों के साथ पंजाब में कुल केस की संख्या 47,836 तक पहुंच गई है। जबकि इस बीमारी से 1,256 लोगों की मौत हो चुकी है।

To contain the spread of coronavirus, lockdown imposed in State from 7.00 PM to 5.00 AM on all days: Government of Punjab

इस बीच अब तक प्रदेश के 29 विधायक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपील की है कि शुक्रवार को एक दिवसीय विधानसभा सत्र में वे सभी बाकी विधायक शामिल होने से बचें, जो संक्रमित विधायकों के संपर्क में आ चुके हैं।

वहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सीएम ने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि वे शाम 6.30 बजे तक राज्य में शराब की दुकानों को बंद करवाने के मौजूदा दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करें। इससे पहले बुधवा को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में सिंह ने कहा कि पंजाब में सितंबर के मध्य में कोरोना वायरस के केस चरम पर पहुंच सकते हैं।

सांबा जिले में लॉकडाउन

जम्मू एवं कश्मीर में सांबा जिला प्रशासन ने आगामी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक कंपलीट लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सुबह नौ बजे से लेकर रात आठ बजे तक क्लीनिक, केमिस्ट शॉप, होम्योपैथी स्टोर, आयुर्वेदिक दवाखाना और टेस्टिंग लैबोरेटरी जैसी आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी।

J&K: District administration of Samba orders complete lockdown in the district from August 28 to September 1 midnight.

Essential services like clinics, chemist shops, homeopathy shops, ayurvedic shops & testing labs exempted from the lockdown with timings from 9 am to 8 pm.