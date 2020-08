Good News: Driving Licence समेत वाहनों के दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते वाहन स्वामियों को इस साल तीसरी बार राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को COVID-19 महामारी के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहनों के पंजीकरण जैसे विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

पंजाब-हरियाणा में लॉकडाउन की घोषणा, तो इस राज्य ने लागू की बाहर से आने वालों के लिए No Entry

इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 30 मार्च और 9 जून को जारी दो एडवायजरी में देश में वाहनों के दस्तावेजों की वैधता क्रमशः 30 मार्च और 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। पहली एडवायजरी कोरोना वायरस के चलते लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जारी की गई थी। इसके अंतर्गत 1 फरवरी के बाद समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया।

वैधता में विस्तार का मतलब है कि सभी मोटर वाहन दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहनों का पंजीकरण, जो 1 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच समाप्त हो रहे थे, उनकी वैधता साल के अंत तक मान्य होगी।

Ministry of Road Transport and Highways has decided to extend the validity of Fitness, Permits, Licenses, Registration or other documents under Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 till the 31st of December 2020.