Meghalaya ने की बड़ी घोषणा, प्रदेश में 31 अगस्त से No Entry

शिलॉन्ग। मेघालय सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 31 अगस्त 2020 से प्रदेश में प्रवेश के लिए छह स्थानों पर पाबंदी लागू रहेगी। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव एम.एस राव के मुताबिक मेघालय में प्रवेश के लिए बिर्नीहाट, रतचेरा, बजेंगदोबा, टिक्करीक्किल्ला, मीर जुमला और हल्दियागंज से राज्य में प्रवेश पर आगामी 7 सितंबर तक के लिए प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।

मेघालय सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया, "सभी को यह सूचित किया जाता है कि प्रदेश में प्रवेश के लिए बिर्नीहाट, रतचेरा, बजेंगदोबा, टिक्करीक्किल्ला, मीर जुमला और हल्दियागंज में वर्तमान में संचालित प्रवेश द्वार आगामी 31 अगस्त 2020 की आधी रात से लेकर 7 सितंबर 2020 तक के लिए बंद रहेंगे।"

सरकार ने आगे कहा, "इस वक्त के दौरान के केवल आपातकालीन, चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं, माल और अंतरराज्यीय वाहनों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी व्यक्ति जो इस दौरान मेघालय आना या वापस आना चाहते हैं को सलाह दी जाती है कि वे अपना कार्यक्रम बदल लें।"

