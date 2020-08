Coronavirus in India: इन 10 राज्यों में अब तक 50 से कम की मौत, 6 में 10 से भी कम

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते आंकड़े अब 30 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। देश में अब तक इस वायरस से 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में 21,359 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सबके बीच भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक मौत का आंकड़ा 50 पार नहीं गया है। जबकि इनमें से छह राज्यों में मरने वालों की संख्या 10 से भी कम है।

अगर भारत करें भारत के उन राज्यों की जहां पर कोरोना वायरस का कहर नहीं टूटा है, तो इनमें पूर्वोत्तर, उत्तर और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत में जिन राज्यों में 50 से कम मौते हुई हैं उनमें अंडमान और निकोबार इससे सर्वाधिक प्रभावित बना हुआ है। यहां पर अब तक कोरोना वायरस के कुल 2680 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक्टिव केस की संख्या 1011 है, जबकि 1638 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं, 31 लोगों की जान जा चुकी है।

#CoronaWatch ◾ 29,05,823 total confirmed cases ◾ 21,58,946 cases cured/recovered ◾ 3,34,67,237 samples tested Here's the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on 21st August 2020) #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/b49epXGIxU

इसके बाद दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ का नाम आता है। यहां पर भी कोरोना वायरस 31 लोगों की मौत की वजह बन चुका है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के कुल केस 2515 हैं, जिनमें 1094 एक्टिव केस हैं और 1390 रिकवर हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 4538 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1430 एक्टिव केस और 3085 रिकवर केस हैं। वहीं, इस पहाड़ी राज्य में अब तक 23 की मौत हो चुकी है।

इसके बाद मणिपुर का नाम आता है, जहां कुल केस 4925 पहुंच चुके हैं और इनमें से 1905 एक्टिव केस हैं जबकि 3002 रिकवर हो चुके हैं। हालांकि यहां पर अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के मामले में मणिपुर के बराबर ही लद्दाख का नाम आता है। यहां पर कुल केस 2077 सामने आ चुके हैं, जिनमें 623 एक्टिव और 1436 रिकवर हो चुके हैं।

India's recovery rate soars past 74% (74.28% today) ensuring more and more patients are recovering



This is bolstered by 33 States and UTs reporting recovery rate more than 50%



(2/2)#IndiaFightsCorona



Details: https://t.co/0i3Ibn6BVd pic.twitter.com/Pbo6od3w7M