Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में रिकॉर्ड सफलता, 62.28 हजार के साथ एक दिन की सर्वाधिक रिकवरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( covid-19 updates ) के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार तेजी से सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। शुक्रवार को देश में अब तक के एक दिन में सर्वाधिक रिकवरी के मामले सामने आए और रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) भी ऐतिहासिक रूप से ऊपर बढ़कर 74.28 फीसदी पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 62,282 मरीजों की रिकवरी हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के मुताबिक, "देश में अब तक कोरोना वायरस की कुल 21,58,946 रिकवरी के साथ, रिकवरी रेट अब 74.28 फीसदी पहुंच गया है। अब कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों (रिकवर्ड केस) और एक्टिव केस में अंतर बढ़कर आज 14,66,918 पहुंच गया है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की दर लगातार तेजी से बढ़ने के साथ एक्टिव केस की दर घटती जा रही है।"

