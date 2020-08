पंजाब के बाद अब इस प्रदेश में भी बढ़ते Coronavirus Cases के चलते Weekend Lockdown लागू

चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश सरकार ने अब सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को घोषणा की है कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के अलावा बाकी कार्यालय और दुकानों COVID-19 के कारण हर शनिवार और रविवार को हरियाणा में बंद रहेंगे।

Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में देश को मिली रिकॉर्ड सफलता, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी Good News

हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवाकर को ट्वीट में लिखा, "कोरोना वायरस के कारण हरियाणा में हर शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के अलावा बाकी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी।"

हरियाणा सरकार की यह घोषणा राज्य में प्रदेश में एक दिन के भीतर अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना वायरस केस के सामने आने के एक दिन बाद सामने आई है। गुरुवार को हरियाणा में कोरोना वायरस के कुल 996 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही अब प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 50,926 पहुंच गई है। जबकि, राज्य में अब तक 578 लोगों की मौत इस महामारी से हो गई है।

All offices and shops except essential will remain closed in Haryana on every Saturday and Sunday due to #COVID__19