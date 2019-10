सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर बहस की अंतिम तिथि एक दिन घटाई

नई दिल्ली। अयोध्या मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। विवादित जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मामले की बहस एक दिन पहले खत्म करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पार्टियों को 18 की जगह 17 अक्टूबर तक बहस पूरी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों से कहा कि उन्हें न्यायालय से समाधान की जितनी भी उम्मीद है, उसे 17 अक्टूबर तक तर्कों के जरिये पेश कर दें।

सर्वोच्च अदालत के इस आदेश का मतलब है कि आगामी 17 अक्टूबर तक सभी पक्षों के तर्क खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का फैसला लिखने के लिए एक माह का वक्त मिलेगा।

