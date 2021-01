Bengal : बीजेपी ने चुनाव आयोग से जताई इस बात की आशंका, टीएमसी ने दावों को किया खारिज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक मेंं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा है कि राज्य में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। आयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करे।

Border Security Force (BSF) is an apolitical force: BSF on the allegations levelled by TMC leader Firhad Hakim https://t.co/5kKav0Fdwf