Farmer Protest: शाम 7 बजे Amit Shah से मिलेंगे किसान नेता, राकेश टिकैत ने खुलवाया गाजीपुर बॉर्डर

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों का लंबे समय से विरोध ( Protest Against Agricultural laws ) कर रहे किसानों ने आज 'भारत बंद' ( Bharat Bandh ) बुलाया है। भारत बंद का असर देश भर में मिला जुला दिखाई दिया है। वहीं, किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं को ब्लॉक किया हुआ है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ( BKU Leader Rakesh Tikait ) का बड़ा बयान आया है। भाकियू नेता ने कहा है कि शाम 7 बजे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) से मुलाकात करेगा। शाह के साथ बातचीत में संभावित समाधान निकलने की बात पर टिकैत ने फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर ( Ghazipur border ) खुलवा दिया है। इसके साथ ही वह अन्य किसान संघों के नेताओं से बातचीत करने सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। इस दौरान टिकैत ने यह भी कहा कि अब इसका समापन होना चाहिए।

We have a meeting with the Home Minister at 7 pm today. We are going to Singhu Border now and from there we will go to the Home Minister: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/IWY2G1rMzZ